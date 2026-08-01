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Yaşam İki çocuğun davranışı takdir topladı! Oynamadan önce parkı böyle temizlediler
Yaşam

İki çocuğun davranışı takdir topladı! Oynamadan önce parkı böyle temizlediler

Yeniakit Publisher
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Samsun’un Canik ilçesinde iki çocuk, sürekli oyun oynadıkları parkta yere atılan çöpleri topladı. Çocuklardan biri parkı süpürürken diğeri çöpleri poşete doldurdu.

Samsun’un Canik ilçesinde iki küçük çocuk örnek bir davranışa imza attı. Çocuklardan biri süpürgeyle yerleri süpürürken, diğeri ise yerdeki çöpleri elindeki poşete koydu. Çocuklar, temizledikleri parkta daha sonra oynamaya devam etti. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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