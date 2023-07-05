"İki aylık ömrüm kaldı" dedi, acı haberi böyle duyurdu! Türkiye ve dünya şokta

Kemik kanseri savaşı içerisinde bulunan teknoloji vizyoneri Nick Hungerford, hayatın acımasız yüzünü deneyimleyen yavrulara destek olabilmek adına bir hayır kuruluşu hayata geçirdi. İki yaşındaki minik yürekli kızının kendisine, bu zorlu süreçleri yaşayan yavrular adına bir yardım eli uzatma fikrini aşıladığını belirtiyor.

Yaşamının 43. yılında olan Hungerford, varlığını iki ay daha sürdürebileceği öngörülürken, çocukların bir ömür boyu acı ve travma yükünü taşımalarının haksızlık olduğuna vurgu yapıyor. Hayırseverlik amacıyla kurduğu vakıf, kızının ismi olan Elizabeth's Smile ile anılıyor. Hungerford, The Telegraph'a verdiği demeçte, "Kızım, benim hastalığımdan kaynaklanan bir ömür boyu acı, endişe veya dezavantajlı duruma maruz kalmayacak" ifadesini kullanıyor.

Nutmeg'i JP Morgan4a satmıştı

Hungerford, 2011 yılında İngiltere'nin ilk dijital varlık yönetimi platformu olan Nutmeg'i inşa etmişti. Şirket, 2021 yılında JP Morgan tarafından 700 milyon sterlin karşılığında el değiştirdi.

Hungerford'un karşı karşıya olduğu kanser, nadir görülen Ewing sarkomu türünde. 2019 yılında sağ bacağında bir ağrı ile kendini gösteren hastalık ilk teşhisini aldı ve bacağının çıkarılmasını gerektiren bir operasyon geçirdi, fakat kanser 2021 yılının sonunda yeniden hayatına dâhil oldu. Bu hafta The Telegraph'a yaptığı açıklamada, iki ya da üç aylık ömrü kaldığını açıkladı.

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BBC'ye verdiği röportajda, kanserinin tekrarladığını öğrendiği günden bu yana "bir süre" öleceğini bildiğini dile getirdi ve "Birçok kişinin gerçekleştiremediği bir şekilde yaşam üzerine derin düşüncelere daldım" dedi. Ebeveynini kaybetmenin çocuklar üzerindeki travmatik etkisine işaret ediyor ve bu konuda büyük bir boşluk olduğunu belirtiyor.

Hungerford, kendi kızının ve diğer çocukların, ebeveynlerini kaybetmenin duygusal etkisiyle yaşamak zorunda kalmasını kabul edilemez bulduğunu ifade ediyor. Kendisinin kurduğu Elizabeth's Smile vakfının ilk hedefi, bu konuda dünyanın her yanındaki araştırmacılar ve klinisyenlerle iş birliği yapmaktır.

Araştırmalar, çocukların ebeveyn kaybıyla nasıl baş edecekleri konusunda yol gösteren çeşitli materyaller de üretecek. Ayrıca, bir ebeveynin vefatı durumunda çocukların hangi üniversiteye gideceği ya da nerede çalışacağı gibi konularda öneri ve rehberlik almaya devam edebilecekler. Hungerford, "Bu, tek bir çocuğun bile ebeveyn kaybı nedeniyle dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak içindir" şeklinde konuşuyor.