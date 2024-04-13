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Yerel İki araç birbirine girdi: 9 yaralı
Yerel

İki araç birbirine girdi: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 23:50:00 -
İki araç birbirine girdi: 9 yaralı

Muş'ta kent merkezine 40 km uzaklıkta 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kente 40 kilometre uzaklıktaki Altınova Beldesi kavşağında Yılmaz Gül yönetimindeki 34 DR 7949 plakalı otomobil ile Selcan Uçkun yönetimindeki 34 SG 4511 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan iki otomobildeki 9 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

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