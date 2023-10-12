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Yerel İki aile arasında 'arazi' çatışması: 2 ölü, 7 yaralı
Yerel

İki aile arasında 'arazi' çatışması: 2 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 23:58:00 -
İki aile arasında 'arazi' çatışması: 2 ölü, 7 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2’si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt (46) kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri morga konuldu.

Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. (36) ile kızı Zübeyde Ş. (35) ile kavgayı ayırmak için gelen Jandarma Astsubay Y.O. (26) ve Jandarma Astsubay Ö.F.A. (26) yaralandı. Yaralılar Serik ve Antalya’daki hastanelere kaldırılırken, yaralanan astsubay Y.O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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