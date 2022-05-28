  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İki Afrika ülkesi arasında büyük kriz!
Dünya

İki Afrika ülkesi arasında büyük kriz!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'dan Kigali Büyükelçisini çekti ve iki ülke arasındaki uçuşları askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 21:21:00 -
İki Afrika ülkesi arasında büyük kriz!

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya Katembwe, yaptığı açıklamada, ülkesinin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçladığı Ruanda'dan büyükelçilerini çektiklerini bildirdi.

Katembwe ayrıca, Ruanda'nın resmi hava yolu şirketi RwandAir'in, KDC'ye olan bütün uçuşlarının askıya alındığını duyurdu.

KDC, 26 Mayıs'ta, Ruanda'nın isyancı grup M23 grubuna askeri destek verdiğini ileri sürülmüş, Ruanda ise iddiaları yalanlamıştı.

Ülkenin doğusunda haftalardır KDC ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay