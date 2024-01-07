İki ABD'li dev fon portföyüne Türk varlıkları ekledi

Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayın iki şirket, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanmasının ardından faiz artışını da içeren ortodoks para politikasına keskin dönüş yapılmasının ardından Türkiye'ye daha olumlu baktıklarını belirtti.

Pimco ve Vanguard aldıkları tahvillerin büyüklüğü hakkında bilgi vermese de bu yatırımlar, yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan "güvenin" önemli bir işareti.

Yaklaşık 2 trilyon dolar portföy büyüklüğünü yöneten Pimco'da gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Pramol Dhawan, "Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak için finansal koşulların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarında bozulmaya yol açan düzenlemelerin kademeli olarak gevşetilmesi nedeniyle Türk varlıklarına, özellikle de TL cinsi varlıklara olumlu bakıyoruz" dedi.

Yaklaşık 7,5 trilyon portföy büyüklüğü ile dünyanın ikinci büyük fon yönetim şirketi Vanguard'ın yönetilerinden Nick Eisinger da, geçen yılın sonlarına doğru "hedge etmeden" Türk tahvillerini portföylerine eklediklerini söyledi.

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