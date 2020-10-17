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Aktüel IKBY'den Bağdat'taki KDP binasına saldırıya tepkiler
Aktüel

IKBY'den Bağdat'taki KDP binasına saldırıya tepkiler

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:52:41 -
IKBY'den Bağdat'taki KDP binasına saldırıya tepkiler

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Haşdi Şabi yanlısı bir grubun Bağdat'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) bürosuna saldırmasını kınadı.

Barzani, IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bağdat'taki KDP bürosuna yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkentteki KDP bürosunun "yasa dışı" bir grup tarafından ateşe verildiğini ve bu sırada IKBY bayrağının yakıldığını kaydeden Barzani, söz konusu saldırıyı kınadığını belirtti.

Saldırının siyasi ve toplumsal barışı ortadan kaldırdığına işaret eden Neçirvan Barzani, Irak hükümetine olayı soruşturma çağrısında bulundu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KDP bürosuna saldırıyı ve IKBY bayrağının yakılmasını güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştüğünü belirten Barzani, olayla ilgili acil soruşturma açılması talebinde bulunduğu bilgisini verdi.

- Siyasi parti liderleri ve Meclis Başkan Yardımcısı'ndan tepkiler

KDP Başkanı Mesut Barzani, partisinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı düzenleyenlerin bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, IKBY bayrağının yakılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını kaydederek, "Siyasi parti merkezinin yakılması, anlaşmazlıkları ifade etmenin doğru yolu değildir." ifadesini kullandı.

IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bazı unsurlarının Bağdat'taki KDP bürosuna saldırmasını ve IKBY bayrağı yakmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Havrami, "Irak hükümeti, bir arada var olma ve barış için yaşamaya tehdit oluşturan bu unsurları kontrol etmek için pratik adımlar atmalı." çağrısında bulundu.

- Bağdat'taki KDP bürosuna baskın

Haşdi Şabi yanlısı bir grup, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’nin milis yapıyla ilgili sözlerinden dolayı bu sabah Bağdat'taki KDP bürosunu basarak ateşe vermişti.

KDP üyesi Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Haşdi Şabi'nin siyasi kanadının tepkisini çekmişti.

- Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

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