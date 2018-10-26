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IKBY'de uçak seferleri iptal edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan toz bulutu nedeniyle Erbil'de uçuşların iptal edilmesinin ardından Süleymaniye kentinde de uçuşların askıya alındığı bildirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 23:40
IKBY'de uçak seferleri iptal edildi

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toz bulutu ve görüş mesafesi düşüklüğü nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiğini ifade etti.

Erbil kentinde de akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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