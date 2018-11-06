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IKBY'de Türkmen vekil Türkçe yemin etti

Irak Türkmen Cephesi Erbil milletvekili Aydın Maruf, IKBY Meclisi'nde düzenlenen törende Türkçe yemin etti.

06 Kasım 2018 Salı 15:06
IKBY'de Türkmen vekil Türkçe yemin etti

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil milletvekili Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde düzenlenen törende Türkçe yemin etti.

Tepki gösterilmedi

IKBY'de milletvekili seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından bölgesel parlamentoda yemin töreni düzenlendi. Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, yemin metnini önce Kürtçe, ardından Türkçe okudu. Maruf, Türkçe yemininde herhangi bir tepkiyle karşılaşmadı.

Kur'an-ı Kerim'e el bastılar

Milletvekilleri Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Törende Asuri ve Keldani Hristiyan milletvekilleri için de İncil hazır bulunduruldu.

Törenin ardından yapılması beklenen Meclis Başkanlık Divanı seçimi belirsiz bir tarihe ertelendi.

5 Türkmen Meclis'te

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan genel seçim sonucunda, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

IKBY'de kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:06
  1. Aydın Maruf
  2. IKBY
  3. Türkçe

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