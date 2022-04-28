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Dünya IKBY’de tünelde yangın: 7 araç küle döndü
Dünya

IKBY’de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:04:00 -
IKBY’de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan Tüneli’nin çıkışında yakıt taşıyan bir tırda çıkan yangın sonucu 7 araç küle döndü.

 

Derbendihan Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle tünelin trafiğe kapatıldığı bildirilerek, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, itfaiye ekiplerinin tüneldeki yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

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