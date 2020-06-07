  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

IKBY'de normalleşme sürecinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:38:49 -
IKBY'de normalleşme sürecinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

IKBY Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Kovid-19'a ilişkin son bilgilere göre, Süleymaniye vilayetinde 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Süleymaniye, Duhok, Erbil ve Halepçe vilayetlerinden oluşan bölgede 107 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1196'ya çıktı.

- IKBY'de normalleşme sürecinde gelen ikinci dalga

Erbil yönetimi, 11 Mayıs'ta bölgede virüs kaynaklı yeni ölüm ve vakaların yaşanmaması üzerine mart ve nisanda uygulamaya konulan sıkı tedbirleri hafifleterek tüm restoran, cami ve marketlerin yeniden açılmasına karar vermişti.

IKBY'de normalleşme sürecinden önce sıkı tedbirlerin alındığı şubat, mart ve nisan aylarındaki ölü sayısı 4 iken, 11 Mayıs'ta başlatılan normalleşme sürecinde ölü sayısı hızla yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı