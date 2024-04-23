  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür
Gündem

IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Yeniakit Publisher
2024-04-23 03:22:00 -
IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbil’deki görüşmesinde, zor zamanlarda IKBY'ye yapılan yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

IKBY Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti, Iraklı yetkililer ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Türkiye'ye teşekkür etti

IKBY Başkanı Barzani’nin Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirttiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY'ye yaptığı yardımlar ve işbirliği nedeniyle teşekkür ettiğinin de altı çizildi.

Açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirttiği, IKBY'deki Türk firmaları için yatırım ve ticaret imkanlarının olduğu ve zor ekonomik dönemlerde bile çalışmaları sürdürmeleri nedeniyle teşekkür ettiği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!
Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Dünya

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Aliyev, Barzani ile görüştü
Aliyev, Barzani ile görüştü

Dünya

Aliyev, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Barzani havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Barzani havalimanında karşıladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Barzani havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23