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Dünya IKBY ağlamaya başladı! 'Maaş ödeyemiyoruz'
Dünya

IKBY ağlamaya başladı! 'Maaş ödeyemiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-09-07 05:05:00 -
IKBY ağlamaya başladı! 'Maaş ödeyemiyoruz'

Bağdat yönetiminin bütçedeki paylarını vermediğini belirten Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada Bağdat yönetimini şikayet etti.

"Memur maaşları 2 aydır ödenemiyor"

Uluslararası toplumdan bütçe konusunda destek istenen açıklamada, Bağdat'ın bütçeyi göndermemesi nedeniyle memur maaşlarının 2 aydır ödenmediği belirtildi.

Erbil yönetiminin Bağdat yönetimine karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiği savunulan açıklamada bütçede 2023 yılı için IKBY payı olarak belirlenen 16 trilyon 398 milyar dinarın (yaklaşık 12,5 milyar dolar) aylık 1 trilyon 375 milyar dinar şeklinde gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

"Bütçedeki payımızı vermiyorlar"

Irak hükümetinin ise 3 Eylül’de aylık 500 milyar dinar gönderme kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, temmuz ve ağustos maaşları için ise hiçbir bütçenin gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kerkük’te Kürtlere uygulanan şiddet kınanırken, Irak hükümetinden katillerin en kısa sürede yargı önüne çıkarılması istendi.
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