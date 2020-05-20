İİT'den Cammu Keşmir'in demografik yapısına müdahale edilmemesi çağrısı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin demografik yapısına müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İİT, Cammu Keşmir bölgesinin tek taraflı ilhakı sonrasında, demografik yapının değiştirilmesi ve bölge halkının haklarının ellerinden alınmaya çalışılmasını endişeyle takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cammu Keşmir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından tartışmalı bölge olarak tanındığı belirtilerek, Hindistan'ın bölgede 15 yıl yaşayan Hindistan vatandaşlarına yerli statüsü tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Cammu Keşmir sorununun çözümünde uluslararası kararlara ve bölge halkının iradesine uygun hareket edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumdan meselede etkin rol oynaması istendi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.



Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Hindistan yönetimi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Son olarak, Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme kabul edilerek 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.







