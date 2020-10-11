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Ekonomi İİT Borsalar Forumu online gerçekleştirildi
Ekonomi

İİT Borsalar Forumu online gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 14. Toplantısı, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde online olarak organize edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:21:00 -
İİT Borsalar Forumu online gerçekleştirildi

Toplantıya, 24 İİT üyesi ülkeden 24 borsa, 8 takas ve saklama kuruluşunun yanısıra 13 ulusal ve uluslararası sektör kuruluşundan toplam 135 temsilci katılım sağladı. Forum; üye kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 2005 yılından beri her yıl Borsa İstanbul koordinatörlüğünde toplanıyor. Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan Atilla, İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ederek, “İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü zamanlarda; İİT sermaye piyasalarının uygulayıcıları ve temsilcileri olarak birbirimizin deneyimlerinden yararlanmamız ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmemiz her zamankinden daha önemlidir. Bu nedenle, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımız çok değerli ve anlamlıdır. İslami sermaye piyasalarının gelişimi ortak çalışmalarımız ve işbirliğimizle gerçekleşecektir” dedi. Forum’da iyi uygulamaların paylaşımı başlığı altında, İran Merkezi Saklama Kuruluşu, Pakistan Borsası, Uluslararası İslami Finansal Piyasalar (IIFM) ve İslami Finans Kuruluşları için Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) sunumlarını gerçekleştirdi.

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