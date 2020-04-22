İhtiyaç sahibi asker ailelerinin destek ödemeleri artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensibiyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı’nda aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını açıkladı. Selçuk, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan’da yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık” bilgisini paylaşmıştı.