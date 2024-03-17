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Spor İhtarnameden sonra parası yatan Icardi'den beklenen açıklama
Spor

İhtarnameden sonra parası yatan Icardi'den beklenen açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-17 12:01:00 -
İhtarnameden sonra parası yatan Icardi'den beklenen açıklama

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle Rizespor maçı öncesi Galatasaray'a ihtarname çeken Mauro Icardi, parası yattıktan sonra şampiyonluk havasına girdi. Rize maçınca gol orucunu bozan Icardi, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan ve sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında fileleri havalandırarak ligdeki gol orucunu bozan Arjantinli yıldız, taraftarları heyecanlandıran bir söz verdi.

Sakatlığı olduğu ileri sürülen ancak vaat edilen paraları alamadığı için düşük performans sergilediği ortaya çıkan Icardi, Rizespor maçı öncesi takımına ihtarname çekmişti. Parasını aldıktan sonra Rizespor maçında fileleri havalandıran Icardi, iddialı mesajlarla gündeme geldi.

Rize galibiyeti sonrası İtalya'ya giden futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Icardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.

Parasını alamayan Icardi'den Galatasaray'a ihtarname!
Parasını alamayan Icardi'den Galatasaray'a ihtarname!

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Parasını alamayan Icardi'den Galatasaray'a ihtarname!

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