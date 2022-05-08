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Gündem İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!
Gündem

İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!

Sahneye gayr-i ahlaki kıyafetleri ile çıkan kadın sanatçılara ilişkin değerlendirmede bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Resmi kurumların ya da STK'ların yarı çıplak kadınları milletin parasıyla sahneye çıkarması bu milletin kızına 'Bunları örnek al!' demektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 16:29:00 - 2022-05-08 17:38:43
İhsan Şenocak'tan yarı çıplak 'sanatçı' tepkisi!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son günlerin tartışma konusu olan, kadın şarkıcıların sahneye yarı çıplak çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Hangi Müslüman, kızının onlar gibi olmasına rıza gösterir?'

Dr. Şenocak, "sanatçı" tarifini şöyle yaptı: Sanatçı, arz-ı endam ile değil, bestesiyle, güftesiyle sanatçıdır.

"Resmî kurumların ya da STK'ların yarı çıplak kadınları milletin parasıyla sahneye çıkarması bu milletin kızına 'Bunları örnek al!' demektir." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, sözlerini şu soru ile tamamladı: Hangi Müslüman, kızının onlar gibi olmasına rıza gösterir? (Sözüm Müslümanadır)

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