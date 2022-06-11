İhsan Şenocak'tan LGBT tepkisi! 'Kimse Fatih'in evlatlarının sabrını sınamasın'
Çanakkale'deki yürüyüş yapacaklarını açıklayan LGBT'li sapkınlara tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Kimse Fatih'in evlatlarının sabrını sınamasın." dedi.
Yeniakit.com.tr
Çanakkale Valiliiği, LGBTİ'li sapkınların, şehitler diyarı Çanakkale'de yapacaklarını açıkladığı sözde onur yürüyüşüne geçit vermedi.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, eşcinsel sapkınların böyle bir etkinlikle gündeme gelmelerinin açık bir provokasyon olduğunu söyledi.
'Aleni bir provokasyon'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, "Şüheda kanıyla yoğrulan Çanakkale’de eşcinselliğin propagandasına 'onur yürüyüşü' demek mukaddesatımıza hakarettir. Bu ameliye aleni bir provokasyondur." dedi.
İhsan Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı: Kimse Fatih'in evlatlarının sabrını sınamasın.