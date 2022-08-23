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İSLAM İhsan Şenocak'tan "festival" tepkisi! 'Allah'a meydan okumaktır"
İSLAM

İhsan Şenocak'tan "festival" tepkisi! 'Allah'a meydan okumaktır"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak son dönemde tartışma konusu olan yatılı-alkollü festivallere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Şenocak, söz konusu festivalleri, "Allah'a meydan okumak" diye yorumlarken, Müslümanlara "Rabbimize şükür mitingleri yapalım." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 00:52:00 - 2022-08-23 00:56:38

 yeniakit.com.tr 

Son dönemin tartışma konularından olan festivallere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Allah'a şükretmenin önemine vurgu yaptı.

İhsan Hoca, bir imamın kendisini aradığını ve kadınların içip şarkı söyleyeceği bir festivalde Kur'an okuması için çağrıldığını söyleyerek, durumun İslam'a uygun olup olmadığını sorduğunu belirtti. 

"Allah Teala’ya meydan okumaktır"

"Bütün ilim adamları bir araya gelse tek bir tane karpuz yaratabilirler mi?" diye soran Dr. Şenocak, "Şu isyan festivalleri kupkuru topraktan bize kirazlar, üzümler, karpuzlar, kavunlar, kayısılar yaratan Allah Teala’ya meydan okumaktır." değerlendirmesi yaptı.

"Şükür mitingleri yapalım"

"Neden Allah'a isyan ediyoruz?" sorusunu yönelten Dr. Şenocak, "Rabbimize şükür mitingleri yapalım." çağrısında bulundu.

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