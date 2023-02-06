İhsan Şenocak'tan deprem açıklaması: İFAM yurtları devletimizin, milletimizin emrindedir

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Birçok şehirde binalar yıkıldı; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Devlet tüm imkanlarını bölgeler için seferber etti.

Yardım faaliyetlerine ilişkin bir açıklama da İslam alimi İhsan Şenocak'tan geldi. İFAM yurtlarının depremden etkilenen vatandaşlar için hazır olduğunu söyledi:

"Depremden zarar gören kardeşlerimiz için seferber olmak birinci vazifemizdir. İFAM'ın yurtları DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN emrindedir. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena milletimizi muhafaza eyle. Bizi deprem gibi ağır musibetlerle değil, rahmetinle terbiye eyle."