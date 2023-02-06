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Gündem İhsan Şenocak'tan deprem açıklaması: İFAM yurtları devletimizin, milletimizin emrindedir
Gündem

İhsan Şenocak'tan deprem açıklaması: İFAM yurtları devletimizin, milletimizin emrindedir

İslam alimi İhsan Şenocak hoca efendi, İFAM yurtlarının depremden zarar gören vatandaşların istifadesi için "devletin ve milletin emrinde" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 08:51:00 -
İhsan Şenocak'tan deprem açıklaması: İFAM yurtları devletimizin, milletimizin emrindedir

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Birçok şehirde binalar yıkıldı; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Devlet tüm imkanlarını bölgeler için seferber etti.

Yardım faaliyetlerine ilişkin bir açıklama da İslam alimi İhsan Şenocak'tan geldi. İFAM yurtlarının depremden etkilenen vatandaşlar için hazır olduğunu söyledi:

"Depremden zarar gören kardeşlerimiz için seferber olmak birinci vazifemizdir. İFAM'ın yurtları DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN emrindedir. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena milletimizi muhafaza eyle. Bizi deprem gibi ağır musibetlerle değil, rahmetinle terbiye eyle."

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Yorumlar

SomeOne

ne güzel bir insan..

Abdullah Murat

Ey Allahın indirdiği ile hükmetmeyen millet ve devlet. Bu hükmetmeme yönetmeme işi Allahın hükmü ve açıklaması ile sana korunması için emanet kılınmış namus şeref ve izzetinin kaynağı bunların üstünde kutsal olan Allahın ayetlerini aldatıcı hesabı bile verilemeyecek dünya faydalanmasına tercih edilmesi satılması Bunu yapanlar kafirlerin takendileridir buyruluyor Hükmü ve ilahi ikazı bildiriliyor. Hiçbir gerçek din adamı ve Allaha teslim olmuş ona boyun eğen inanan kafirin emrinde olamaz. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyurulmakta devlet dinsiz olursa milletide bu karanlıklara sürükler ve büyük olan küfür şirk ortamı bataklığına karanlıklara pisliği fakat süslenmiş bir menfaat ortamına çeker. İslamda devlet işi diye dinden bu teslimiyetten boyun eğişten gayri bir iş yoktur. Tümü evlilik miras ticaret devlet yönetimi dış işi iç işi adaletin tamamı eğitim vergi ticaret dost düşman edinme savaş barış müttefk olma kılık kıyafet yeme içme eğitim tümü Allah katında geçerli gerçek din islamın konusu ona boyun eğiş ve teslimiyet göstergeleridir. Bununla beraber bu kafir hükmü gereğince Allahın büyük saydığı kırmızı bir çizgisidir. Laik sistem vekiller tayin etmek ve Allahın indirdiği ile hükmetmeme işine katılım ve sonrasın böyle çıkan yasalara boyun eğmek ve cebren eğdirmek açık Allahın ayetlerini satmak ve küfürdür. Aynı zamanda enam121de onlara boyun eğerseniz sizde ortak koşanlardan olursunuz ilahi uyarısı gereği o dünyadan ahirete göçerken yüklenebilecek en büyük affı söz konusu olmayan yapılanları boşa çıkaran cennetin kendilerine haram kılındığı ortak koşanlardan olmaya sebep büyük bir zulumdur. Bu küfür ve şirk ortamında kişinin kendini ve ailesini ateşten koruması Allahın indirdiği hükmedilen bir yönetimi kendine tahsis etmesi onun canından çok daha önemli bir güvenlik ve beka meselesidir. Bu uğurda örneklenen ve hatta emredilen mücadeleyi göstermemesi onun uu işlere bulaşmasından başka bir şeye sebep olmamakta. Esasen bu aldanım bulaşılması kesinkez yasaklanmış insanları ebedi cehennem azabına Allahın gadap konularına iten yok edilmesi emredilen cihadı farz kılan adam öldürmekten beter fitneninin kendidir. Hakkı söylemek asla fitne olamaz Bu büyük zulme sessiz kalmak hem fitnenin parçası yapmakta hemde imanı cennetin anahtarı tahrumar etmekte. Size yasakladığımız günahların büyüklerinden sakınırsanız diğerlerini örter sizi cennete yerleştiririz buyurulmakta. Dini sahibinin tanım ve sınırlarıyla tanımayan kabul etmeyen o din mesnuplarına büyük bir aldanış dinin sahibi tarafından verilmiş bir mürtedlik hali daha çok kendine küfre boyun eğdirmek emrine sokmak ve hertürlü aracı bu yönde kullanmak sakınmadan afyonlayarak bu büyük suçlara katılımı ve boyun eğdirmeyi gerçekleştirmekte böylece ebedi cehennem azabına karanlıklara süslenmiş geçici aldatıcı bir faydalanmaya itmekte. Bu din kurumu bu ülkede yaşanan islam bu dinsizliğin dini Allahın tanımı gibi almayanların oluru ve yorumudur ve esasen fasittir.
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