İhsan Şenocak'tan 'çıplaklık' tepkisi! 'Şeriatta bir kadın kadının yanında bile böyle oturamaz'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, 28 Şubat darbesine giden süreçte dindar insanlara yönelik zulmü hatırlattı.

"28 Şubat sürecinde mücrimler kızlarınızın başından örtüleri zorla alıyor, siz de seyrediyordunuz." diyen Dr. Şenocak, "Allah Teala imkan ve iktidar verdi." ifadelerini kullanarak özgürlüklerin önünün açıldığını vurguladı.

İhsan Şenocak Müslümanlara yönelik baskı olmamasına karşın bu sefer de toplumun yozlaştığına dikkat çekti.

Kadınların çıplaklığını eleştiren Dr. Şenocak, "Şeraiata göre bir kadın kadının yanında bile böyle duramazken sokaklar ne hale geldi?" diye sordu.

Dr. Şenocak, "Zenginliğin sefasına dalanlar kendi rızalarıyla terketti ilahi emirleri. Adı Zeyneb, Fatıma olan kardeşlerimizi ne hale getirdiler!" dedi.