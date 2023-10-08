İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hamas'ın silahlı kollu Kassam Tugayları'nın başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonunu değerlendirdi.
Dr. Şenocak, İslam alemine yahudinin güçlü olduğunun aşılandığını belirterek, " 'Yahudi güçlüdür, siyonizm güçlüdür, dünya bunun arkasındadır, bunlarla baş edilemez' 2 milyar alem-i İslam'a bunu aşıladılar. Ama bu sabah bir avuç Müslüman İsrail'in bütün tedbirlerini tamurar etti. İsrail'in bir masal olduğunu gösterdi." dedi.
'Anadolu ona hazırlansın'
Dr. İhsan Şenocak, sözlerini şu mesajla tamamladı:
İlerleyen günlerde Allah'ın inayetiyle Yavuz Selim'in Fatih'in çocuklarının Efendimiz'in (sav) müjdesini verdiği gibi onların pençesi gelecek. Anadolu ona hazırlansın.
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