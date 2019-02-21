İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu? İFAM kurucusu İhsan Şenocak Hoca, sürekli çıplak kadın resimleri paylaşan gazete ve internet sitelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, 'gazeteci' kimliğine bürünerek sürekli çıplak kadın resimleri paylaşan gazete ve internet sitelerine çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan Şenocak, şu ifadeleri kullandı: "Dur" diyecek kimse yok mu?! Yüksek trajlı gazetelerin internet sayfaları sanki kadın teşhir albümü. Şehvetperestlerin dikkatini celbetmekten başka bir gayesi olmayan ahlak yobazı gazetecilerin/patronların sürekli çıplak kadın resimleri paylaşmalarına "dur" diyecek kimse yok mu?!

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