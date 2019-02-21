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İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?

İFAM kurucusu İhsan Şenocak Hoca, sürekli çıplak kadın resimleri paylaşan gazete ve internet sitelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:42
İhsan Şenocak'tan 'ahlak yobazı' gazetelere tepki: Dur diyecek kimse yok mu?

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, 'gazeteci' kimliğine bürünerek sürekli çıplak kadın resimleri paylaşan gazete ve internet sitelerine çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

"Dur" diyecek kimse yok mu?!

Yüksek trajlı gazetelerin internet sayfaları sanki kadın teşhir albümü. Şehvetperestlerin dikkatini celbetmekten başka bir gayesi olmayan ahlak yobazı gazetecilerin/patronların sürekli çıplak kadın resimleri paylaşmalarına "dur" diyecek kimse yok mu?!

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:42
  1. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi
  2. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer33 dk önce
    Sevgili..Hocam..ilkeli..ve..dik..duruşunuz..her..zamanki..gibi..takdire..şayan..Maalesef..bu..ülkeye.."çağdaşlığı..getirdiler"..kepazelikte.sınır..tanımıyorlar..özellikle..gençlerimizi..zehirlemeye..süratle..devam..ediyorlar.Allah(cc)..yardımcın..olsun..
  • BurdurluBurdurlu36 dk önce
    doğru demiş.
  • şenay doğanşenay doğan36 dk önce
    VAR ALLAH CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR DEMEZSE ALLAH allaha emanet olun
  • Osman KaanOsman Kaan37 dk önce
    Yeniden Refah Partisi İnşallah. Dur diyecek
  • nurnur46 dk önce
    hocama katiliyorumm, dogru söylüyor vesselam

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