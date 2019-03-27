İhsan Şenocak'tan Acun Ilıcalı tepkisi: Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere... İFAM kurucusu İhsan Şenocak Hoca isim vermeden toplum ahlakını adeta dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı’ya yüklendi.

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı'ya İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, tepki gösterdi. "Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere..." Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan Şenocak, 'Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere en ağır ceza verilir de ahlaksız yarışma programlarıyla milletin çocuklarının iman ve iffetine zehir karıştıran televizyonlara neden sessiz kalınır!' ifadelerini kullandı.

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