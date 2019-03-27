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İhsan Şenocak'tan Acun Ilıcalı tepkisi: Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere...

İFAM kurucusu İhsan Şenocak Hoca isim vermeden toplum ahlakını adeta dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı’ya yüklendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:01

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı'ya İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, tepki gösterdi.

"Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere..."

Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan Şenocak, 'Şebeke suyuna zehir karıştıran hainlere en ağır ceza verilir de ahlaksız yarışma programlarıyla milletin çocuklarının iman ve iffetine zehir karıştıran televizyonlara neden sessiz kalınır!' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:01
  1. Acun Ilıcalı
  2. İFAM
  3. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi
  4. İhsan Şenocak
  5. Instagram

YORUM YAZ

  • HaticeHatice21 dk önce
    Ya ulkemizde kurtaj dendi kiyamet koptu sansur uygulanmaya kalkildi neler yapildi rtuk baskani seciyorlar ama baskan tek basina karar veren birisi degil baskan ve uyeler var aslinda hep sindirildigimiz icin kim ne derse desin hic bir zaman dindar hukumetler dunyanin hic bir yerinde bu tur yarismalari ahlaksiz yayinlari durduramiyor ahir zamandayiz tv internet ciktigindan beri insanlarin ahlak anlayisi vatan sevgisidegisti musluman kadinin kafa yapisi degisti tesetture burunmus ama ahlakini bozmus digeride alabildigince acilmis sokaga nerdeyse kombnezonla cikiyor yani hukumet ne yapsin hangisini engellesin hoca ne yapsin ahir zamandayiz
  • Selim HamalogluSelim Hamaloglu26 dk önce
    Bakmayin kardesim o zaman. Reklam almayan hic bir program uzun ömürlü olmaz. Reytingi olmayan program da reklam almaz. Sen ahlaksizsan, hükümet ne yapsin...
  • ADEMADEM27 dk önce
    Hakikatli hocalarınALLAHsayılarını artırsın...ALLAHrazıolsun Hocam.
  • tufantufan29 dk önce
    acunun kutuyu acacaklar sonunda .yunan takimi galip gelirse nolcak
  • GurbetçiGurbetçi30 dk önce
    Acun hiç sevmediğim adam bunlar toplumu mahvetti Rabbim ya bunlara hidayet ver yada kahret bunların yüzünden evlatlarimiz cehenneme kosuyo evlatlarımızın Rabbim kalplerini imanla doldursun
  • HakanHakan38 dk önce
    Reisi cumhurun butun davetlerinde var ona birsey olmaz hocam biryandan ihl ac biryandan cocuklari zehirleyenlere müsamaha goster bu ikdidari kim muhafazakar biliyorsa aldaniyor
  • AbdullahAbdullah43 dk önce
    Çocuklar hala televizyon zannediyor bu. İnternet geldi hacı artık.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu44 dk önce
    Gerçekten İnsanın aklına ermiyor Hükümet bu gibi yahudi kanallarına nasıl musaede ediyorsun insanın aklı tutuluyor bır yandan diyoruz AYASOFYA açılsın ama siyer yandan en tehlikesi olanzehirli ve bizim toplumuza İslamın sünnetime ters gelen kanallar kimse bir laf bile kimse diyemiyor bu nasıl bir kepazelik yeter artık ey gükümet vatandaşın sesine kulak ver,,kime gizmet editosun yahudiyemi toksa milletimemi,,Vesselam,,
  • cCccCc45 dk önce
    Hocam keşke tüm hocalar sizin gibi dinine bağlı ve korkmadan herşeyi söyleyebilse
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer50 dk önce
    Seviyoruz..seni..Bu..Memlekette..CESUR..YÜREK'ler..bitmez.

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