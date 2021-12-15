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İSLAM İhsan Şenocak Hoca 'ekonomik kurtuluş' reçetesini açıkladı!
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca 'ekonomik kurtuluş' reçetesini açıkladı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, karaborsacılık yapmanın İslam'daki hükmünü anlattı. Döviz kurlarındaki değişiklikleri yorumlayan, dolar üzerinden yapılan operasyonlara dikkat çeken Dr. Şenocak, ekonomik kurtuluşun; Allah'a, Kur'an'a ve Efendimiz'e (SAV) yönelmekte olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 19:20:07 - 2021-12-15 19:20:07

ihsan senocak karaborsa doviz kur dolar

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, dolar/TL kurundaki artışla, fırsatçılık yapanlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

'Karaborsacı milyonları sömürüyor'

"Arz fazla olunca fiyat düşüyor, arz az olunca fiyat yükseliyor. Malları piyasaya eksik sürüyorlar, karaborsacılık yapıyorlar." diyen Dr. Şenocak, "kapitalist sistem"in toplumu sömürdüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle geçinen bir Müslüman, bu para ile ev idare edecek. 2 bin 800 lira. Karaborsa ile makarnanın, ekmeğin, domatesin fiyatı yükseldi. O kişi, daha önce aldıklarının önemli bir bölümünü alamayacak. Yani karaborsacı milyonları sömürüyor. Milyonların evinden ekmeğini çalıyor."

'Karaborsacılık yapanan Allah lanet etsin'

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), 15 asır önce, "serbest piyasa" ilkelerini belirlerken, karaborsacılığı yasakladığını aktaran İhsan Şenocak Hoca, "Peygamberimiz (SAV), 'Serbest piyasa var' diyordu. Ama 15 asır önce serbest piyasanın ilkelerini tayin etti. Efendimiz (SAV), 'Karaborsacılık olmayacak. Yapana Allah lanet etsin' buyurdu. Ama sen hala kapitalizmde çare arıyorsun." diye konuştu.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kurtuluşun İslam'a, Kur'an'a ve Peygamberimiz'e (SAV) yönelmekte olduğunu söyledi:

"Milletimizin kanını emen, yüz yıldır bizi oldurmayan, bir krizden başka bir krize savuran kapitalizme köle olmak, Avrupa'yı taklit etmek yerine, Cenab-ı Allah'a, Kur'an'a, Hz. Peygamber'e (SAV) yönelmenin zamanı gelmedi mi? 'Duy Allah'ım. Nizamına, bütün varlığımızla teslim olduk' dediğimiz an hayatımızda yeni bir sayfa açılacak. Osmanlı'nın sayfası gibi.. Selçuklu'nun sayfası gibi.."

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