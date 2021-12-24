İhsan Şenocak Hoca'dan 'serbest piyasa' açıklaması! Adam Smith mi önce yaşadı, Efendimiz mi?

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, geçtiğimiz haftaki sohbetinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifini hatırlatarak, Efendimiz'in (SAV) karaborsacılar için, "lanetlenmişlerdir" buyurduğunu anlatmış, "Serbest piyasa ekonomisinin kurucusu Hazreti Muhammed'dir (SAV)" demişti.

Sol medya hadsiz sözlerle hedef aldı

İhsan Şenocak Hoca'yı hedef alan 'sol' medya ise "Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, faiz konusunda açıklamada bulundu." şeklinde hadsiz ifadeler kullanmıştı.

"İslam düşmanı bir gazeteci bunu almış haber yapmış. Kendince alay ediyor. Bunlar İslam'ın cahilidirler. Bunlar Kilise'de doğsa, İslam'a bu kadar düşman olmazlardı." diyen Şenocak Hoca, serbest piyasa ekonomisini savunan Adam Smith'e dikkat çekerek, "Ona göre serbest piyasa ekonomisinde görünmez bir el vardır. Piyasanın dengesini ayarlar. Arz talep dengesi. Adam Smith daha dün yaşadı." dedi.

Efendimiz'in 'serbest piyasa' sözleri

Efendimiz'in (SAV) 15 asır önce serbest piyasaya ilişkin sözlerini aktaran Şenocak Hoca, şöyle devam etti:

Ebu Davud, Tirmizi rivayet ediyor. Bundan 15 asır önce Hazreti Muhammed'e (SAV) geliyorlar. Diyorlar ki 'Ya resulallah, fiyatlar aşırı bir şekilde arttı. Piyasaya müdahale etsen. Fiyatları sabitlesen ya Resulallah (SAV)' Efendimiz (SAV), 'Piyasayı Allah belirler' buyuruyor. Yani piyasaya müdahale edilmez. Piyasayı arz talep dengesi belirler. Peki kim önce yaşadı? Adam Smith mi yoksa Hazreti Muhammed (SAV) mi?