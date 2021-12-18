İhsan Şenocak Hoca'dan malum kitleye tokat gibi cevap! Sövmek yobaza, okumak insana mahsustur'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "karaborsacılık" yapmanın İslam'daki hükmünü anlattığı videosunda, ekonomik kurtuluşun; Allah'a, Kur'an'a ve Efendimiz'e (SAV) yönelmekte olduğunu söylemiş ve "karaborsacılık"ın İslam Dini tarafından lanetlendiğini aktarmıştı.

Dr. Şenocak, malum kitlenin hedefinde!

Muhalefete yakın medya, İhsan Şenocak Hoca'yı hedef alıp, haddi aşan ifadeler kullanarak, "Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, faiz konusunda açıklamada bulundu." diye yazdı.

Dr. Şenocak'tan tokat gibi cevap!

Sol Gazete'nin haberini Twitter hesabından alıntılayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Müslümana 'mürteci', İslama 'irtica' diyen güruh, öyle din düşmanıdır ki, İslam yola çağırsa düşünmeden uçuruma gider." dedi. Malum kitlenin dinimize olan uzaklığına dikkat çeken Şenocak Hoca, " 'Bu yıl da Hac Kurban bayramına denk geldi' diyecek kadar İslam'a yabancı yoldaşların torunları Faiz kitabımı okusa utanacaktı." ifadesini kullanarak, kimin yobaz kimin insan olduğunu şöyle anlattı: "Sövmek yobaza, okumak insana mahsustur."