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İSLAM İhsan Şenocak Hoca'dan Kudüs çıkışı! 'Kudüs'e hakim olursak cihana hakim oluruz'
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca'dan Kudüs çıkışı! 'Kudüs'e hakim olursak cihana hakim oluruz'

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kudüs'ün Müslümanlar için önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:19:00 - 2021-12-09 17:24:02

 Yeniakit.com.tr 

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İki tane kıble, iki tane merkez var. Yani yerlerin göklere bağlanma noktası. Biri Kabe-i Muazzama. İkincisi Kudüs. İkisinin de ilk yapılışı melekler ve Adem (as) tarafındandır. Daha sonra Hz. İbrahim Kabe'yi yeniden inşa etmiştir." dedi.

'Efendimiz'in (SAV) oradaki namazında bir işaret var'

"Efendimiz (SAV) Medine'ye gelince 16 ay Merscid-i Aksa'ya dönerek namaz kılıyor." diyen Dr. Şenocak, "Müslümanların kıblesi. Ondan sonra Kabe-i Muazzama'ya yöneliyor. Yani Efendimiz (SAV) iki kıbleyi cem ediyor. Mirac'a çıkarken de orada (Mescid-i Aksa) bütün peygamberlerin ruhaniyetine namaz kıldırıyor. Bu şunu gösteriyor. Emir-komuta Hazreti Muhammed'de (SAV). Ama Efendimiz'in (SAV) oradaki namazında bir işaret var. Nedir o işaret? Müslümanlar eğer Mekke'ye hakim oldukları gibi Kudüs-ü Şerif'e de hakim olurlarsa o zaman cihana hakim olurlar." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Müslümanlar ne zaman Kudüs'e hizmetkar oldular o zaman cihana hakim oldular. Ne zaman Kudüs'ü katbettiler, cihan hakimiyetini kaybettiler. Yani biz Selçuklu'dan sonra Kudüs'ü kaybettik, bir parçalanma hali ortaya çıktı. 1917'de kaybedince de İslam alemi bölündü, parçalandı. O halde yeniden Kudüs'e sahip olabilmek için yani yeniden cihana hakim olabilmek için Kudüs'e hakim olmak lazım. Peki nasıl olacak bu? İstanbul'dan olacak."

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