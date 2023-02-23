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Gündem İhsan Şenocak çağrı yaptı: Hellaleşin
Gündem

İhsan Şenocak çağrı yaptı: Hellaleşin

Yaşanan depremlerin durması için Allah'a yalvarılması gerektiğini belirten İlahiyatçı İhsan Şenocak, herkesi birbiriyle helalleşmeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 21:14:00 -
İhsan Şenocak çağrı yaptı: Hellaleşin

Türkiye depremlerle sarsılırken, yaşanan depremlerin durması için Allah'a yalvarılması gerektiğini belirten İlahiyatçı İhsan Şenocak, herkesi birbiriyle helalleşmeye davet etti.

Şenocak, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Komşu komşuyla, amca yeğenle, gelin kayınvalideyle, memur mesai arkadaşıyla, milletimiz muhacirle, zengin fakirle kucaklaşıp helalleşsin. Rabbimin rızasına talip olalım." diyen İhsan Şenocak, "Elle,dille,gözle işlediğimiz günahlardan tövbe edelim.Depremleri madem O(cc)durduracak o halde yalnız ONA yalvaralım." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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