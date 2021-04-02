İhracatta yeni rekora imza atıldı

Pekcan, “Aylık ihracat tutarları bakımından çok önemli yeni bir rekor elde ettik. Mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik, 19 milyar doları yakaladık çok şükür” diye konuştu. Pekcan, ayrıca “İlk çeyrekte ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17.3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar oldu. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir” şeklinde konuştu. Pandemi tehdidine rağmen dış ticarette başarılı bir grafik koyduklarını kaydeden Pekcan, ihracatçıların dinamik ve dirayetli bir şekilde ürünlerini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ettiklerini dile getirdi. Pekcan, attıkları adımlarla ve aldıkları tedbirlerle Covid-19 dönemini etkin bir şekilde yönettiklerini vurguladı. “Bakanlığımızın, sanayicimizin, özel sektörümüzün ortak çabalarıyla ihracatımızda ciddi bir hasara veya gerilemeye izin vermeden, hızlı bir toparlanma ve artış yaşadığımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de üyelerinin önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Gülle, “Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamları, 200 milyar dolarları inşallah birlikte yakalayacağız” dedi.