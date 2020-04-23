İhracatta “Sanal Ticaret Heyeti” atağı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının kısıtlandığını, buna karşın söz konusu sürecin sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama yöntemlerini ön plana çıkardığını söyledi. Pekcan, Ticaret Bakanlığının da bu gelişmelerin dışında kalmadığını, tüm ihracatçı birlikleriyle iş birliği halinde sanal ticaret heyeti, e-ticaret, sanal fuar çalışmalarına başladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımızın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini sanal ticaret heyetleriyle ekliyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 24-28 Mart döneminde gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan ‘Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti’ ile işe başlayacağız. Söz konusu sanal ticaret heyeti organizasyonu, mayısın ilk haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirilecek. Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik sanal ticaret heyetine ülkemizden 13 firmanın yanı sıra Kolombiya’dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak.”

“Engelleri kaldıracağız”

Düzenlenecek sanal ticaret heyeti öncesinde katılımcı ve alıcı firmalar arasında oluşturulacak veri tabanıyla alıcıların Türkiye’deki firmaların ürünleri hakkında bilgilenmesinin sağlanacağını aktaran Pekcan, web üzerinden online ikili iş görüşmeleri yapılacağını ve bu görüşmelere yerel uzmanlar ile tercümanların da katılabileceğini bildirdi. Bakan Pekcan bir sonraki açılım adımının ise yakın zamanda uygulamamaya geçeceğine değinerek, “Bakanlığımızın bir sonraki açılımı ise ‘sanal fuarlar’ olacak. Bu gibi çalışmalarla ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.