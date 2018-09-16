İhracatta katma değerli ürünlerin payı artacak

Hükümet ihracat kilogram birim fiyatını artırmaya odaklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temel hedeflerinin teknoloji yoğunluklu; katma değeri yüksek ürünlerin ihracat içindeki payının artırılması olduğunu ifade etti. Pekcan, ihracatın miktarı gibi değerini de artırmak için gerekli her adımı attıklarını kaydetti. Pekcan, ayrıca “Türkiye, yeni yatırımların ve ihracatta üst gelir gruplarını hedefleyen bir mantığın, teknolojik dönüşümü teşvik etmede büyük önem taşıdığının bilincindedir” şeklinde konuştu.