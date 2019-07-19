İhracatlık üzümde hasat başladı

Dünyaca ünlü üzümlerin yetiştiği Manisa’da ’Superior seedless’ cinsi ihracat üzümünde hasat başladı. Üzümde bu yıl ihracatın 600 milyon doları geçmesi bekleniyor.

Manisa’da Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden düşük şeker oranı ile şeker hastalarının gözdesi çekirdeksiz ’Superior seedless’ üzümünde hasat başladı. 20 Temmuz itibariyle ihracatına başlanacak üzümde önemli bir ihracat rakamının yakalanması hedefleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki hasada katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, üzüm işçileriyle bir süre sohbet etti. Elindeki makasla üzüm hasadı yapan Vali Deniz, üzüm hasadındaki becerisiyle dikkat çekti. Fotoğrafçılığa da merakı olan Vali Deniz, daldaki üzümleri fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

"Bu yıl 600 milyon doları geçecek bir ihracat beklentimiz var"

Hasadın ardından konuşan Vali Deniz, "Yarın itibariyle ihracata serbest hale gelecek. Manisa’mız üzümün başkenti. Üzüm ihracatının yüzde 86’sını gerçekleştiren bir ilimiz. Geçen yıl 400 bin ton rekoltemiz var. 500 milyon dolar da bir ihracatı var. Bu yıl 600 milyon doları geçecek bir ihracat beklentimiz var. Ümidimiz, çiftçimizin yüzü gülsün, bereketli bol kazançlı bir yıl olsun arzusundayız. Çiftçilerimizle birlikte olmaktan bir çiftçi çocuğu olarak çok keyif alıyorum. Alın teriyle emeğiyle üreten insanlar. Onların yüzlerinin gülmesi her şeyden çok daha kıymetli" dedi.

Hasada Manisa Valisi Ahmet Deniz’in yanı sıra Manisa Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve çiftçiler katıldı.