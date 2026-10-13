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Kobi İhracatçılara 12,5 milyar TL’lik finansman desteği!
Kobi

İhracatçılara 12,5 milyar TL’lik finansman desteği!

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İhracatçılara 12,5 milyar TL’lik finansman desteği!

İhracatı Geliştirme AŞ, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçılar için İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi’ni hayata geçirdi.

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni destek paketi devreye alındı. İhracatı Geliştirme AŞ’den (İGE) yapılan açıklamaya göre, İhracatı Geliştirme AŞ, finansmana erişimde teminat sorunu yaşayan firmalara yönelik oluşturduğu yeni İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ni hayata geçirdi.

 

İGE öz kaynaklarından sağlanacak kefalet desteğiyle hayata geçirilen paket, kredibilitesi bulunmasına rağmen teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılara yönelik olarak hazırlandı.

Paket kapsamında ihracatçıların Türk lirası, dolar ve avro cinsinden nakdi kredi taleplerinin yanı sıra TL reeskont kredilerine de 24 aya varan vadelerde kefalet desteği sağlanacak.

 

Toplam 12,5 milyar lira ek kredi hacminin hedeflendiği pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 30 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için ise 50 milyon lira olarak belirlendi.

 

İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ne başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek. Paket hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşullarına ise İGE'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

 

İhtiyaçlara uygun yeni finansman imkanları sunuluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, İGE olarak temel önceliklerinin, ihracatçıların finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununa çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına uygun yeni finansman imkanları geliştirmek olduğunu belirtti.

Topaç, şunları kaydetti:

 

"Özkaynaklarımızdan oluşturduğumuz İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi ile kredibilitesi olduğu halde teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan firmalarımıza yeni bir destek mekanizması sunuyoruz. 24 aya varan vadelerde lira, dolar ve avro cinsinden kredi taleplerine kefalet desteği sağlayacağımız paketle ihracatçılarımıza 12,5 milyar lira büyüklüğünde ek bir kredi hacmine erişim imkanı sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek finansmana erişim imkanlarını çeşitlendirmeye ve Türkiye'nin ihracat kapasitesini desteklemeye devam edeceğiz."

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