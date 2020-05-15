İhracatçılar, TMO’nun kuru üzüm piyasasına müdahalesinden memnun

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) gelecek sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacak olmasının sektör ve ekonomi açısından hayati önem arz ettiğini bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve gıda sektörlerinin stratejik öneme sahip olduğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Pandemiyle sağlıklı gıdaya olan talebin yükselişe geçtiğini aktaran Celep, "Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında yüzde 41 düşerken, kuru meyve sektöründe düşüş çok sınırlı kaldı. Kuru meyve ihracatı Nisan ayında miktar bazında yüzde 1 arttı, değer bazında yüzde 12'lik azalış gösterdi." ifadelerini kullandı.

TMO'nun tarım piyasalarını yakından izlediğini ve gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Celep, şu değerlendirmede bulundu:

"TMO'nun önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklaması sektör ve ekonomi açısından hayati önem arz ediyor. İncir ve kayısı destek alımlarını da sürdürmesi ülke ekonomisi ve üreticilere ciddi bir katma değer sağlayacak. TMO'nun piyasaya müdahalesi Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin güç kaybına uğramasına engel oldu. Son 5 yılda kuru üzüm ihracatı yüzde 22 artarak 524 milyon dolara ulaştı. İlk 4 ayda ise kuru üzüm ihracatından elde edilen gelir 158 milyon dolar. Nisan'da miktarda yüzde 10 değerde ise yüzde 2'lik gelişimle 41 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleştirildi."



Kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2019'dan 9 Mayıs 2020'ye kadar 186 bin ton üzüm ihraç ederek ülkeye 386 milyon dolar döviz kazandırıldığını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Kuru üzüm ihracatının yüzde 85'ini oluşturan 308 milyon dolarlık kısım Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti. İlk sırayı 108 milyon dolarlık satışla İngiltere alırken, bu ülkeyi 48 milyon dolarla Almanya, 38 milyon dolarla Hollanda izledi. İtalya'ya 29 milyon dolar, Fransa'ya da 24 milyon dolarlık kuru üzüm satışı yapıldı. 2019'da çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında güzel bir seviye yakaladık. İhraç fiyatını ortalama tonda 2 bin 150 dolar seviyesine ulaştırıp, 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Bu değer 2018'de tonda bin 760 dolar, 2017'de ise bin 560 dolar seviyelerindeydi. Ortalama ihraç fiyatımızdaki yüzde 22'lik artış, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarı."



Birol Celep, Tarım ve Orman Bakanlığının salkım güvesiyle mücadelede kullanılan şaşırtma tekniği gibi biyoteknik mücadele yöntemlerine verdiği maddi desteğin devam edeceğini açıklamasının da bu yöntemin kullanımının artması ve yaygınlaştırılması açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.



































Türkiye'nin ihracatının Nisan ayında yüzde 41 düştüğünü, kuru meyve ihracatının miktar bazında yüzde 1 arttığını, değer bazında ise yüzde 12’lik azalış gösterdiğini bildirdi.

TMO'nun tarım piyasalarını yakından izlediğini ve gerekli tedbirleri aldığını belirten Celep, şunları kaydetti:

"TMO’nun önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklaması sektör ve ekonomi açısından hayati önem arz ediyor. İncir ve kayısı destek alımlarını da sürdürmesi ülke ekonomisi ve üreticilere ciddi bir katma değer sağlayacak. TMO’nun piyasaya müdahalesi Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin güç kaybına uğramasına engel oldu. Son 5 yılda kuru üzüm ihracatı yüzde 22 artarak 524 milyon dolara ulaştı. İlk 4 ayda ise kuru üzüm ihracatından elde edilen gelir 158 milyon dolar. Nisan’da miktarda yüzde 10 değerde ise yüzde 2’lik gelişimle 41 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleştirildi."

Celep, kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2019'dan 9 Mayıs 2020'ye kadar 186 bin ton üzüm ihraç edildiğini ve 386 milyon dolar kazandırıldığını, ihracatın yüzde 85'inin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiğini bildirdi.





Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Kuru Üzüm Kurulu üyesi ihracatçı firma temsilcileri ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli’nin de katılımıyla çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı konulu, video konferans