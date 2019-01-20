İhracata sıfır atıklı katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ni, ihracata taşıyor.

Türkiye Ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türk ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlayacak projeyle ilgili olarak TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti” dedi.

Sertifikalı dönem

İhracatta Sıfır Atık Seferberliğinden verimli sonuç elde edilmesi için TİM bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi gayret gösterecek. Bu kapsamda her sektör için ayrı bir çalışma yapılacak ve çıktı atıklar katma değerli üretim için yeniden kullanılacak. Bunun için de sertifikasyon süreci başlatılacak. Sürece üniversiteler de dahil edilerek proje yarışmaları düzenlenecek.

İhracat 2019 Raporu açıklanıyor

61 ihracatçı birliği 13 genel sekreterliği ile 83 bin ihracatçının ulusal ve uluslararası düzeyde temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracatçının hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yeni döneminde bir ilke imza atarak ihracatçılar için yeni vizyon ve yol haritası niteliğinde olan İhracat 2019 Raporunu, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde salı günü İstanbul’da açıklayacak.