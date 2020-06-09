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Ekonomi

İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 34.1’e yükseldi

Nisan ayında 19.1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, hızlı bir yükselişle 34.1 düzeyinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:08:00 -
İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 34.1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Nisan ayında 19.1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen endeks, hızlı bir yükselişle 34.1 düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak 2002’den beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü. Çin, endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde üretimin artış kaydettiği tek ülke oldu. Türk imalatçılarının Avrupa’daki daha büyük ticaret ortakları ise mayısta belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı ancak düşüşler nisandaki rekor düzeylere göre hız kesti. ABD’deki üretim de yine nisana göre daha ılımlı bir daralma kaydetti. Ortadoğu ekonomileri ise istikrar kazanmaya yaklaştı.

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