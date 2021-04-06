İhracat 200 milyar dolara koşuyor

Gülle, ihracatın küresel salgının ilk şokunu üstünden attıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek, Türk ihracatçılarının güvenli tedarikçi kimliğinin salgın döneminde öne çıktığını söyledi. Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2’lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve tüm zamanların rekorunu kırdıklarını dile getiren Gülle, 2021’in ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 17,2’lik artışla 50 milyar 23 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

“200 milyar dolar için 'neden olmasın' diyoruz”

İsmail Gülle, bu süreçte 100 bin ihracatçının her birinin olağanüstü gayretiyle rekorların ortaya çıktığını belirterek, “Sadece martta değil ekim ve aralıkta da tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ocak, şubat ve eylülde de o ayların en yüksek rakamlarına ulaştık. Son 7 ayda 6 tane aylık ihracat rekoruna ulaştık.” açıklamasında bulundu. Geçen yılın son çeyreğinde ihracatın 50 milyar doları geçtiğini anımsatan Gülle, “Bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar doları geçmiş olmak yıllık 200 milyar dolar rakamının bizim için uzak olmadığını gösteriyor. Salgın sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı” ifadelerini kullandı. Gülle, öncelikli hedeflerinin 184 milyar dolar olduğunu kaydederek, ancak ihracat ailesi için “daha fazlasını yapmanın ve hedeflerin üstünde rakamlara erişmenin” bir gelenek haline geldiğini, bu yüzden 200 milyar dolar için “neden olmasın” diyebildiklerini söyledi.