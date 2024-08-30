İhraç edilmeye kalkışılmasa haberimiz olmayacak: Asma yapraklarında 12 farklı ölümcül zehir çıktı!

Türkiye'den ihraç edilerek Almanya'daki bir markette satışa sunulan asma yapraklarında limiti aşan 12 farklı pestisit tespit edildi.

İşte o zehirlerin listesi:

Tebuconazole

Azoxystrobin

Boscalid

Dimethomorph

Fluopyram

Fluxapyroxad

Methoxyfenozide

Metrafenone

Penconazole

Spirotetramat

Triadimenol

Trifloxystrobin

Sosyal medyada vatandaşlar böyle isyan etti:

'Birileri resmen bizi zehirliyor, bunu da Almanya'daki denetimden öğreniyoruz!

Bir asma yaprağında bu kadar pestisit tespit edilmesi demek; toprağımız, ağaçlarımız ve mahsullerimiz zehirli demektir!

Bu zehir tacirlerini bulmalısınız!'

Kaynak: Gıda Dedektifi