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Gıda İhraç edilmeye kalkışılmasa haberimiz olmayacak: Asma yapraklarında 12 farklı ölümcül zehir çıktı!
Gıda

İhraç edilmeye kalkışılmasa haberimiz olmayacak: Asma yapraklarında 12 farklı ölümcül zehir çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:48:00 - 2024-08-30 12:26:19
İhraç edilmeye kalkışılmasa haberimiz olmayacak: Asma yapraklarında 12 farklı ölümcül zehir çıktı!

Türkiye'den ihraç edilerek Almanya'daki bir markette satışa sunulan asma yapraklarında limiti aşan 12 farklı pestisit tespit edildi.

Türkiye'den ihraç edilerek Almanya'daki bir markette satışa sunulan asma yapraklarında limiti aşan 12 farklı pestisit tespit edildi.

İşte o zehirlerin listesi:

Tebuconazole
Azoxystrobin
Boscalid
Dimethomorph
Fluopyram
Fluxapyroxad
Methoxyfenozide
Metrafenone
Penconazole
Spirotetramat
Triadimenol
Trifloxystrobin

Sosyal medyada vatandaşlar böyle isyan etti:

'Birileri resmen bizi zehirliyor, bunu da Almanya'daki denetimden öğreniyoruz!

Bir asma yaprağında bu kadar pestisit tespit edilmesi demek; toprağımız, ağaçlarımız ve mahsullerimiz zehirli demektir!
Bu zehir tacirlerini bulmalısınız!'
Kaynak: Gıda Dedektifi

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Yorumlar

Ülke

Ülke de namus ve şeref kaldımı

Vahap Kalyoncu

Güldürmeyin beni siz daha yenimi uyandınız zira en küçük üretici bile zarali böceklere karşı basıyor zehiri neden çünkü artık zararlı böcekler de bağışıklık kazanmış da ondan en çokta köylü dediğimiz üreticimiz yapıyor bunu aksı halde ürün alması hemen hemen imkansız zira toprağıda zehirledik fakat bu duruma ne devlet ses çıkarıyor ne de bağlı sivil toplum kuruluşu dernekler,odalar,kooperatifler vs.ses çıkarıyor yanı burdada " saldım çayıra mevlam kayıra" mantığı devam.
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