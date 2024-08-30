İhraç edilmeye kalkışılmasa haberimiz olmayacak: Asma yapraklarında 12 farklı ölümcül zehir çıktı!
Türkiye'den ihraç edilerek Almanya'daki bir markette satışa sunulan asma yapraklarında limiti aşan 12 farklı pestisit tespit edildi.
Türkiye'den ihraç edilerek Almanya'daki bir markette satışa sunulan asma yapraklarında limiti aşan 12 farklı pestisit tespit edildi.
İşte o zehirlerin listesi:
Tebuconazole
Azoxystrobin
Boscalid
Dimethomorph
Fluopyram
Fluxapyroxad
Methoxyfenozide
Metrafenone
Penconazole
Spirotetramat
Triadimenol
Trifloxystrobin
Sosyal medyada vatandaşlar böyle isyan etti:
'Birileri resmen bizi zehirliyor, bunu da Almanya'daki denetimden öğreniyoruz!
Bir asma yaprağında bu kadar pestisit tespit edilmesi demek; toprağımız, ağaçlarımız ve mahsullerimiz zehirli demektir!
Bu zehir tacirlerini bulmalısınız!'
Kaynak: Gıda Dedektifi