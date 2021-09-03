İHL’liler en prestijli üniversitelerde

Son yıllarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren ve Türkiye’nin gururu haline gelen İmam Hatip Liseleri 2021 üniversite maratonuna damga vurdu. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021’de ilk 100’e giren öğrencinin 42’si seküler cenahın görmezden geldiği ve 28 Şubat sürecinde kapısına kilit vurmak istediği İHL talebelerinden oluştu.

İlk 5 binde 1.658 İHL’li

İlk 1000’de 387, ilk 5 binde ise 1.658 İHL’li yer alma başarısı gösterdi. YKS yerleştirme sonuçlarında da İHL’liler zirvede yer aldı. En başarılı İmam Hatip okulu olan Kartal Anadolu İHL’nin talebeleri en prestijli üniversitelerin en stratejik bölümlerine yerleşti. Eski Türkiye artıklarının ısrarlı bir şekilde yürüttükleri kara propagandaya rağmen, on binlerce liralık kayıt ücreti alan ve ‘marka okullar’ olarak lanse edilen liselerle yarışan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent, Çapa, Koç, Galatasaray, Medipol, Bahçeşehir, Bezmialem, Mimar Sinan gibi seçkin üniversiteleri tercih etti. Kartal’ın derece yapan öğrencilerinin 30’u İTÜ, 13’ü Boğaziçi Üniversitesi, 12’si Koç, 6’sı Bilkent, 2’si ODTÜ ve diğer üniversitelere yerleşti.

Şampiyonların tercihi mühendislik ve hukuk

YKS 2021’de ilk 100’e giren Kartal’lı 5 şampiyon, mühendislik, hukuk fakültesi ile ekonomi bölümünü tercih ederken, yerleşme başarısı gösteren 151 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ise; Tıp, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği gibi prestijli bölümlerde öğrenim görecek.

İlk binde 5 hafız

Öte yandan; Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 5 hafız öğrencisi de ilk 1000’e girme başarısı gösterdi. Kartal AİHL’li hafız Esedullah Yağlı Sözel 3’üncüsü, Arif Emre Çipiloğlu Sözel 91’incisi, Akif Ahıskalı Sayısal 122’incisi, Batuhan Baş EA 244’üncüsü, Rabia Nisa Kalkan Sayısal 913’üncüsü olarak göz kamaştırdı.

