İHL’lerin başarısı ADEP’le perçinlenecek

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28 Şubat döneminde yok sayılan ve kökü kazınmak istenen İmam Hatip Okulları hak ettiği değeri görmeye başladı.

Son yıllarda başta üniversiteye yerleştirme oranı olmak üzere birçok alanda büyük başarılar kazanan İmam Hatip Liseleri’nin ilim yürüyüşü büyük kararlılıkla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) başlattığı Akademik Destek Programı (ADEP) İmam Hatip Liseleri’ndeki başarıyı daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede ADEP protokolüne gerekli özenin gösterilmesi istendi. Öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre yönlendirilmelerinin istendiği yazıda özetle şu ifadelere yer verildi: “İmam Hatip Okulları’ndaki başarılı örneklerin teşvik edilmesi; toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamaların hayata geçirilmesi, yükseköğrenim kurumlarıyla yapılacak işbirlikleriyle öğrencilerimizin bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek içini, bilim, kültür ve sanat alanındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.”