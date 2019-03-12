0553 313 94 23

İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü 2018 yılını değerlendirdi

İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2018 yılı değerlendirme toplantısı ve 2019 hedefleri için bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 14:39
İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü 2018 yılını değerlendirdi

İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2018 yılı değerlendirme toplantısı ve 2019 hedefleri için bir araya geldi.


Denizli’de bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, satış direktörü Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Güler, İhlas Mağazaları Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, İhlas Pazarlama çalışanları ve Türkiye Gazetesi Dağıtım ekipleri katıldı.


2018 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılının hedefleri de konuşuldu. 24 aya uzanan taksit ve senetli Türk Lirası satışların devam ettiğine vurgu yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Önümüzdeki dönemde hem işimizi büyütmeyi hem 2019 içinde en az 500 daha kişi istihdam etmeyi planlanıyoruz” dedi.


Türkiye Gazetesi Dağıtım ekipleri, 2018 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ayakta alkışlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    1. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    2. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    3. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    4. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    5. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    6. Kozalar oyunuyla büyülediler
    7. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    9. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    10. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    11. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    12. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    13. Okullararası Spor Tırmanışı..
    14. Antalya’da şüpheli ölüm
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    17. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    18. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    19. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    20. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    21. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    22. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    23. Gürşat Kale mahalle istişare..
    24. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    25. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    26. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    27. Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor
    28. O ülkede kırmızı alarm verildi! Domuz..
    29. 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    30. OKA yerel kadın üreticilerle Gamze..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü