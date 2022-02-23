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Dünya İHH'dan yetim Afgan çocuklar için kampanya! Onların gözlerinde umutsuzluk yok ama hüzün var
Dünya

İHH'dan yetim Afgan çocuklar için kampanya! Onların gözlerinde umutsuzluk yok ama hüzün var

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Afganistan'daki medreselerde yetim kalan çocuklarla bir araya geldi. Duygulandıran bir açıklamada bulunan Başkan Yıldırım, "Ben bu çocukların gözlerinde hiç umutsuzluk görmedim ama hüzün gördüm." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 23:34:00 - 2022-02-24 00:18:39

 Yeniakit.com.tr 

Afganistan'daki medreselerde, yetim kalan çocuklarla bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, duygulandıran bir konuşma yaptı.

1 milyona yakın yetim çocuk!

Ülkede uzun süre yaşanan çatışmalarda, 1 milyona yakın Afgan çocuğun yetim kaldığını söyleyen Başkan Yıldırım, "Bu çocukların babalarının çoğunluğu işkence gördü. Baba sevgisinden yoksun kaldıkları gibi babalarının acımasızca işkenceye tabi tutulduklarını biliyorlar." dedi.

"Ben bu çocukların gözlerinde hiç umutsuzluk görmedim ama hüzün gördüm. Umutları var ama kederleri de var." diyen Bülent Yıldırım, şu çağrıyı yaptı:

Bu yaştaki bir çocuk umutla kederi bir arada nasıl yaşar? Merak ediyorsanız gelin, Afganistan'daki bu medreseleri ziyaret edin.

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