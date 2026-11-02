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Aktüel İHH'dan Ukrayna'daki sivillere 6 tırlık yardım
Aktüel

İHH'dan Ukrayna'daki sivillere 6 tırlık yardım

Yeniakit Publisher
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İHH'dan Ukrayna'daki sivillere 6 tırlık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna’da devam eden savaştan etkilenen sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla 6 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

6 yardım tırı, İstanbul Çatalca Muratbey Gümrük Sahasında düzenlenen uğurlama programının ardından Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Gönderilen tırlarla beraber, İHH tarafından savaşın başından bugüne kadar Ukrayna'ya gönderilen tır sayısı 18'e ulaştı. Yardım tırlarının yanı sıra bölgeye bir de mobil aşevi sevk edilmişti. Düzenlenen programa, Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İHH İstanbul Şube Müdürü Talha Bekiroğlu, İHH Orta Asya-Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu ve Ukrayna Başkonsolosluğu Ekonomi Ateşesi Artem Popov katıldı.

Gönderilen yardım tırlarının içerisinde yer alan malzemeler şu şekilde: 5 bin 550 Adet gıda kolisi (Şeker, pirinç, mercimek, nohut, kuru fasulye ve sıvı yağ), 308 koli bebek bezi, 297 koli kadın hijyen pedi ve 80 koli hasta bezi.

 

Yardım çalışması hakkında konuşan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, hazırlanan tırların savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Çankaya, vakfın gönüllü ve bağışçılarına kriz bölgelerine verdiklerini destek sebebiyle teşekkür etti.

Tırlar yola çıktı

Ukrayna Başkonsolosluğu Ekonomi Ateşesi Artem Popov da, insani yardım çalışmalarının önemine değinerek, yapılan çalışma için emek verenlere teşekkürlerini iletti.

Yardım tırları, düzenlenen programın ardından yola çıktı. 

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