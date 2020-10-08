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Aktüel İHH'dan Suriye'deki 1712 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı
Aktüel

İHH'dan Suriye'deki 1712 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:17:29 -
İHH'dan Suriye'deki 1712 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan 1712 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'deki sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda 1712 aileye hijyen malzemesi yardımı yaptıklarını kaydeden Tahiroğlu, "Bölgede yaşayan çok sayıda sivil, derme çatma vaziyetteki kamplarda yaşıyor. Haliyle bu durum, olası bir salgın hastalığın yayılması için çok büyük risk teşkil ediyor. Yapmış olduğumuz son dağıtımlardan 1712 aile faydalandı." ifadelerini kullandı.

Tahiroğlu, hijyen paketlerinin içerisinde çamaşır suyu, el-banyo sabunu, el dezenfektanı, ıslak mendil, şampuan ve çamaşır deterjanı gibi malzemelerin bulunduğunu belirtti.

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