SON DAKİKA
Aktüel İHH’dan sokakta kalan vatandaşlara bot ve mont desteği
Aktüel

İHH’dan sokakta kalan vatandaşlara bot ve mont desteği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İstanbul Sosyal Yardım Birimi tarafından sokakta kalan vatandaşlara yönelik yardım çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, bot, mont, battaniye, uyku tulumu ve konserve dağıtımı yapıldı.

İHH İstanbul Sosyal Yardım Birimi, İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Yürütülen faaliyetler kapsamında çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Çalışma ile ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi desteği verilmesi amaçlandı. Bu çerçevede, bot, mont, battaniye, uyku tulumu ve konserve dağıtımında bulunuldu.

 

İHH İstanbul Sosyal Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, yürütülen çalışmayla dondurucu soğuklarda dışarıda kalan vatandaşların bir nebze de olsa ısınmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Özüer, “Soğuk havalarda en büyük riskle karşı karşıya kalan kesimlerin başında sokakta kalan vatandaşlarımız geliyor. Bizler de bu yardım çalışmasıyla onların yanında olmak istedik” dedi. Özüer, destekleri sebebiyle bağışçılara teşekkür etti.

İHH, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

