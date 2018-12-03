İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de insani ihtiyaçların giderilmesi için İran ve Suudi Arabistan'a 3 aylık ateşkes çağrısı yaptı.03 Aralık 2018 Pazartesi 23:49
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hesabından Yemen için ateşkes çağrısı yaptı.
İHH'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Yemen'de insani ihtiyaçların giderilmesi için kriz taraflarına, ilgili ülkelerden İran ve Suudi Arabistan'a 3 aylık ateşkes çağrısı yapıyoruz.
Ateşkes çağrısı ile ilgili başlatılangörüşmelerimiz devam etmektedir.
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