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İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de insani ihtiyaçların giderilmesi için İran ve Suudi Arabistan'a 3 aylık ateşkes çağrısı yaptı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:49
İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hesabından Yemen için ateşkes çağrısı yaptı.

İHH'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Yemen'de insani ihtiyaçların giderilmesi için kriz taraflarına, ilgili ülkelerden İran ve Suudi Arabistan'a 3 aylık ateşkes çağrısı yapıyoruz.

Ateşkes çağrısı ile ilgili başlatılangörüşmelerimiz devam etmektedir.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:49
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  4. Yemen
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