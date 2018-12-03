İHH'dan İran ve S.Arabistan'a çağrı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hesabından Yemen için ateşkes çağrısı yaptı.

İHH'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Yemen'de insani ihtiyaçların giderilmesi için kriz taraflarına, ilgili ülkelerden İran ve Suudi Arabistan'a 3 aylık ateşkes çağrısı yapıyoruz.

Ateşkes çağrısı ile ilgili başlatılangörüşmelerimiz devam etmektedir.