İHH'dan Endonezya'ya acil yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, 11 bin 900 afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'da yaşanan depremden sonra bölgeye hareket eden ekipler Palu, Dongala ve Makassar'da yürüttüğü faaliyetlerde yaklaşık 11 bin 900 mağdura acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle kriz bölgesine içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 10 bin 500 kişiye, sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijyen paketini 500 kişiye ulaştırdı.

Ekipler, 400 kişiye sıcak yemek ve 500 kişiye de barınma malzemesi dağıttı. İHH, bölgede yürüttüğü faaliyetlerde günlük 400 litre temiz su dağıtımına devam ediyor.

İkinci ekip yola çıkıyor

Krizin ilk gecesinde bölgeye öncü ekibini gönderen İHH, bu gece de bölgeye ikinci ekibini gönderecek. İHH, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek. Ayrıca Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 649'a ulaştığı aktarılan açıklamada, kayıpları arama faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.

Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 şiddetinde deprem meydana gelmiş, ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.