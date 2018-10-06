0553 313 94 23

İHH'dan Endonezya'ya acil yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gerçekleştirilen ornganizasyonla, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından 11 bin 900 afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:35
İHH'dan Endonezya'ya acil yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, 11 bin 900 afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'da yaşanan depremden sonra bölgeye hareket eden ekipler Palu, Dongala ve Makassar'da yürüttüğü faaliyetlerde yaklaşık 11 bin 900 mağdura acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle kriz bölgesine içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 10 bin 500 kişiye, sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijyen paketini 500 kişiye ulaştırdı.

Ekipler, 400 kişiye sıcak yemek ve 500 kişiye de barınma malzemesi dağıttı. İHH, bölgede yürüttüğü faaliyetlerde günlük 400 litre temiz su dağıtımına devam ediyor.

İkinci ekip yola çıkıyor

Krizin ilk gecesinde bölgeye öncü ekibini gönderen İHH, bu gece de bölgeye ikinci ekibini gönderecek. İHH, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek. Ayrıca Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 649'a ulaştığı aktarılan açıklamada, kayıpları arama faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.

Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 şiddetinde deprem meydana gelmiş, ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:35
  1. ihh
  2. endonezya
  3. deprem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefes darlığı yani 'Dispne'
    1. Nefes darlığı yani 'Dispne'
    2. İnşa edilen rüzgar türbini destek..
    3. Bağcılar’da beton trafo yüklü TIR üst..
    4. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    5. 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 kişi..
    6. Ergene Nehri'ni kirleten işletmenin..
    7. Sağlam: Kırmızı kart oyun düzenimizi..
    8. Trump: Protestocuları Soros tuttu
    9. AK Parti kampında 'Sıfır Atık Sanat..
    10. İHH'dan Endonezya'ya acil yardım
    11. Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası..
    12. İki parmak arasındaki müthiş şifreler
    13. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    14. Ertuğrul Sağlam: Kırmızı kart oyun..
    15. TFF'den Ünal Karaman'a başsağlığı
    16. Çocuklarda şaşılığa dikkat!
    17. İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddeti ilk..
    18. İnsan sadece balık yiyerek yaşayabilir
    19. Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı kararı
    20. Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey olayı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!