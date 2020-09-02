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Aktüel İHH'dan Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı
Aktüel

İHH'dan Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:09:18 -
İHH'dan Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki sivillere içerisinde temel hijyen malzemelerinin bulunduğu paketleri dağıttıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'deki sivillere yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tahiroğlu, yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'in çok göç verdiğini ve bu göçü ilk karşılayan bölgenin Afrin olduğunu, Afrin ve çevresinde bölgeden göç eden çok sayıda sivilin yaşadığını ifade etti.

Tahiroğlu, Afrin'deki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi dağıttıklarını kaydetti.

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